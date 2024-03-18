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Мраморную голову женщины нашли при строительстве автостоянки

Arkeonews: в Великобритании нашли древнеримскую мраморную статую на стройке

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Burghley House

Загадочную 1800-летнюю мраморную голову женщины обнаружили во время строительства автостоянки в Великобритании. Об этом сообщает Arkeonews.

В апреле 2023 года оператор механического экскаватора Грег Кроули обнаружил скульптуры — мраморную голову женщины. Две недели спустя был найден бюст статуи. Эксперты датируют ее I-II веком, а сделали ее, скорее всего, в Древнем Риме.

В голове нашли железный дюбель, который могли установить в XVIII веке, чтобы прикрепить голову статуи к бюсту или постаменту. Эту процедуру часто проводили итальянские антиквары, чтобы сделать раскопанные древние реликвии более привлекательными для путешествующих аристократов.

Считается, что статуя приобрел граф Берли, который был в Италии дважды в 1760-х годах. Как именно голова и бюст попали в землю, остается загадкой. Возможно, это произошло в ходе неудачной кражи, либо кто-то просто выбросил статую.

Оба предмета были немедленно доставлены куратору поместья Берли, а затем отправлены профессиональному реставратору, который смог тщательно очистить и укрепить статую. Ее планируют выставить в доме Берли.

Ранее в Египте спустя почти столетие удалось собрать статую Рамсеса II.

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