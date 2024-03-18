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В Польше нашли редкие артефакты времен римского влияния

Arkeonews: историки-любители нашли в Польше древние артефакты начала тысячелетия

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Anna Dymkowska-Kowalska/WENDRUSZ Society

Артефакты периода римского влияния были найдены историками-любителями на севере Польши. Об этом сообщает Arkeonews.

Обнаружившие предметы поисковики рассчитывали найти пуговицы и гильзы времен Второй мировой войны. Вместо этого в их руки попали четыре фибулы (металлические застежки для одежды), кольцо и фрагменты множества других украшений. Судя по предварительной датировке, артефакты были созданы в конце II или начале III века — периоде времени, сформированном под влиянием римской культуры.

Предметы могут указывать, что здесь было кладбище или поселение ранней западно-балтийской культуры: ятвяжской или богачевской (Bogaczewo). Нашедшие артефакты люди сразу сфотографировали их, отметив на цифровой карте координаты GPS. Это поможет дальнейшим археологическим исследованиям.

До этого в Турции нашли рельеф с наставлениями царя Коммагены Антиоха I. Он принадлежал к армянской династии Ервандидов, был наполовину греком и наполовину иранцев, называл себя «другом Рима» и утверждал, что Дарий I был его предком.

Ранее в Турции нашли надпись с наставлениями загадочного царя.

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