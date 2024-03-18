Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ упростить работу хирургов

Lancet: хирурги могут избавиться от ненужного этапа при резекции поджелудочной

close
100%
Shutterstock

Исследование голландских ученых показало, что отказ от установки дренажа при удалении части поджелудочной железы уменьшает риск осложнений после операции. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Хирурги традиционно помещают дренаж при удалении части поджелудочной железы в организм человека, чтобы облегчить отход жидкостей. Это связано с высоким (25%) риском послеоперационных утечек, которые могут иметь серьезные последствия. Однако многие хирурги считали, что многие из этих утечек останавливаются сами, а сама установка дренажа увеличивает их риск, а также может привести к инфекции.

В исследовании с участием 282 пациентов ученые показали, что частота послеоперационных утечек составила 27% среди тех, кому поставили дренаж и 12% среди тех, кому не установили его. Более того, общий риск осложнений тоже был ниже и составил 51% и 33% соответственно.

Ожидается, что это исследование закроет давние дебаты среди хирургов о пользе и вреде установки дренажа, отметили ученые.

Ранее мужчина установил рекорд, прожив 40 лет после пересадки сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами