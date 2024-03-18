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80% зараженных туберкулезом не страдают от постоянного кашля

Lancet: 82,8% зараженных туберкулезом в Азии и Африке не страдают от кашля

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Shutterstock

У более чем 80% пациентов с туберкулезом нет постоянного кашля, что затрудняет его диагностику и борьбу с инфекцией. Исследование опубликовано в журнале Lancet.

Кашель часто рассматривается как ключевой симптом туберкулеза. Инфекция преимущественно передается кашлем, но, вероятно, заражение может произойти и через обычное дыхание.

Ученые проанализировали данные о более чем 600 тысячах человек в Африке и Азии. У 82,8% из тех, у кого туберкулез, не было постоянного кашля, а у 62,5% не было кашля вообще. Более четверти зараженных не имели никаких симптомов. Однако у четверти инфицированных без кашля было много бактерий в мокроте. Это может означать, что от них было можно заразиться.

Результаты объясняют, почему огромные усилия по диагностике и лечению заболевания не снизили вред от туберкулеза для Африки и Азии: эти усилия неэффективны.

Ученые считают, что вместо сосредоточения на людях с симптомами нужно сфокусироваться на скрининге с помощью рентгена и разработке новых недорогих и простых в использовании тестов.

Ранее врач рассказала, что затяжной кашель может указывать на болезнь сердца.

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