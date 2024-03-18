Ученые разгадали тайну мочи цикад

Большинство мелких насекомых и млекопитающих мочатся каплями, а цикады — струями. Они — самые маленькие животные, которые мочатся струями. В Университете Джорджии считают, что эту особенность можно использовать для создания улучшенных роботов и сопел. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Ученые засняли на видео мочеиспускание цикад в Перу. Благодаря этому им удалось выяснить, почему цикады мочатся струями. Эти насекомые питаются ксилемным соком — не слишком питательной частью растения. Другие животные, которые поедают его, мочатся каплями. Но цикады пьют так много ксилемного сока, что это делает энергетически невыгодным выведение мочи в виде капель: проще вывести ее в виде струи.

Кроме того, остальные любители ксилемного сока гораздо меньше цикад, и их отверстия для мочеиспускания не приспособлены для струй: им пришлось бы создавать большое давление, чтобы испускать их. Размах крыльев цикад такой же, как у колибри, что делает их относительно крупными насекомыми. Поэтому им требуется меньше энергии, чтобы испускать мочу в виде струй, — они могут полагаться на силу гравитации и инерции.

В течение многих лет авторы работы изучали мочеиспускание у разных видов. Они создали «карту» этого процесса, которая охватывает организмы от микроскопических грибов до китов.

«Мы определили фундаментальные ограничения и силы, которые определяют эти процессы. Эта работа не только углубляет наше понимание биологических функций, но и прокладывает путь для объединения основных принципов, которые управляют основными процессами жизни», — рассказали ученые.

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