Ученые создали быстрый тест для проверки воды на опасные для здоровья вещества

Ученые создали датчик для обнаружения в питьевой воде «вечных химикатов» — веществ, которые были связаны с раком и другими проблемами со здоровьем. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Перфтоороалкильные вещества ПФАС содержатся пищевой упаковке, антипригарном и водоотталкивающем покрытиях, косметике и многих других бытовых предметах. Они не разрушаются естественным образом, а их воздействие было связано учеными с различными заболеваниями, включая рак, репродуктивные проблемы и нарушение работы иммунной и эндокринной систем.

Датчик основанный на той же технологии, что и тесты на COVID-19 и беременность. В последних гормоны или компоненты вируса улавливают молекулы-антигены. В тесте на ПФАС эту роль выполняет вещество полианилин.

Исследователи показали, что они могут обнаружить ПФАС в воде даже при содержании 200 к триллиону. Это содержание, однако, выше, чем рекомендуется в США, и ученые работают над усовершенствованием теста. Устройство будет полезно не только людям, которые захотят проверить питьевую воду, но и производителям полупроводников и пожарного оборудования.

В настоящее время единственный способ, с помощью которого потребитель может определить, содержит ли их питьевая вода ПФАС — это отправить образец воды в лабораторию. Этот процесс занимает несколько недель и стоит сотни долларов.

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