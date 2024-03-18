Ученые рассказали, где в России живет больше всего любителей спорта

Самые спортивные люди живут в Мурманской области, Чечне, Дагестане, на Сахалине. Результаты исследования опубликованы в журнале Public Health.

Ученые из НИУ ВШЭ оценили влияние различных факторов на ожидаемую продолжительность жизни жителей России (ОПЖ). В 2019 году жители Москвы и Санкт-Петербурга могли рассчитывать прожить 78,4 и 76,3 года соответственно, показало исследование.

Наименьшее употребление алкоголя наблюдается в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, в Северной Осетии — Алании, а самый высокий — в Магаданской и Сахалинской областях, Республике Коми, Камчатском крае.

Доля взрослых, занимающихся спортом, с 2014 по 2020 год увеличилась в 69 регионах. Спорт наиболее популярен в Мурманской области, Чечне, Дагестане, на Сахалине. В этих регионах 25–45% жителей регулярно тренируются.

До этого фитнес-тренер рассказала, что похудеть к лету без усилий помогут геймификация физической нагрузки, добавление ложки овощей или фруктов в обычную еду, а также здоровый сон.

Ранее врачи рассказали, в какое время лучше принимать душ.