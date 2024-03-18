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Ученые: мозг спящих людей понимает смысл произносимых слов

JSR: успокаивающие слова замедлили сердцебиение спящих людей

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Shutterstock

Мозг спящего человека может замедлять сердцебиение в ответ на расслабляющие слова. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Sleep Research (JSR).

Ученые проанализировали данные сердечной активности спящих людей с помощью электрокардиограммы. Они выяснили, что нейтрально окрашенны слова не влияют на сердце человека, но расслаблящие слова способствуют замдлению сердцебиения. Кроме того, они увеличивали длительность глубокого сна и качество сна. Исследование может означать, что мозг способен интерпретировать сенсорную информацию во сне. Эта особенность позволит положительно влиять на сон человека с помощью слов, если выводы подтвердят будущие исследования.

До этого ученые обнаружили, что во время сна у мышей с ранней наблюдается судорожная активность в мозге. При этом внешне она никак не проявляется. Они также выяснили, что блокирование этих «тихих судорог» может предотвратить симптомы деменции у мышей. Они планируют адаптировать свой метод для применения у людей и считают, что он позволит лечить деменцию за 20 лет до появления симптомов.

Ранее ученые выяснили, куда «текут» мозговые волны.

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