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Ученые нашли средство для избавления от анальных свищей

В Университете Бирмингема создали средство для лечения анальных свищей

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Depositphotos

Биоразлагаемый каркас избавит пациентов с анальным свищом от необходимости многократных операций. Об этом сообщает Университет Бирмингема.

Анальный свищ (фистула) представляет собой патологический канал между кишечником и кожей вокруг заднего прохода. Это заболевание в основном поражает молодых людей, ухудшая их работоспособность и личную жизнь болью и стеснением из-за запаха фекалий. При лечении свища важно, чтобы он одновременно и заживал, и сохранял свою проходимость для каловых масс. Для этого требуются многочисленные операции под общей анестезией.

Решить эту проблему ученые предложили с помощью каркаса, который помогает клеткам мигрировать в свищ, заполняя его. Материал устройства разлагается естественным образом в течение нескольких недель. Установка каркаса не требует наркоза, что делает его более безопасным и дешевым по сравнению с существующими методами лечения.

Ученые уже протестировали устройство на 20 пациентах. Испытания подтвердили безопасность и удобство разработки для врача и пациента. Теперь ученые планируют провести клиническое исследование в 10 больницах в Великобритании, чтобы доказать эффективность устройства. В нем примут участие около 100 пациентов с анальным свищом, в том числе пациенты с воспалительным заболеванием кишечника — болезнью Крона.

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