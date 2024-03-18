Врач назвал два признака расстройства желчного пузыря

На заболевания желчного пузыря может указывать боль в правом верхнем квадранте живота или солнечном сплетении, обычно возникающая во время сна или после еды. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на гастроэнтеролога Джозефа Салхаба из Давенпорта, Флорида (США).

Желчный пузырь находится под печенью и представляет собой мешок, в котором хранится и концентрируется желчь. Она помогает переваривать жиры.

Боль в животе в правом верхнем квадранте или в районе солнечного сплетения может указывать на расстройство работы желчного пузыря. Интенсивность и характер этой боли не уменьшаются при дефекации или отхождении газов. Чаще всего она возникает после еды или ночью во время сна. Боль может отдавать в спину или в правое плечо.

Второй тревожный признак — неприятные ощущения после еды, которые могут продолжаться от 30 минут до шести часов.

«Иногда после употребления особенно жирной пищи у вас может возникнуть потливость, тошнота и рвота», — резюмировал Салхаб

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