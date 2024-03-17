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Назван возможный признак депрессии, проявляющийся в детском возрасте

СРР: склонность ребенка к рефлексии повышает риск депрессии в зрелости

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Немецкие ученые из высшей медицинской школы Берлина выяснили, что дети, склонные все глубоко обдумывать и анализировать, чаще сталкиваются с депрессией во взрослом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Psychology & Psychotherapy (СРР).

В исследовании приняли участие 72 взрослых человека с диагностированной специалистами депрессией. Ученые собрали информацию о детских травмах испытуемых и оценили их эмоциональное состояние.

Результаты показали, что участники, пережившие сильные эмоциональные потрясения и жестокое обращение в детстве, были более склонны к тревожным размышлениям. Авторы исследования отметили, что есть две формы эмоционально-жестокого обращения — эмоциональное насилие (открыто враждебные или унижающие слова) и пренебрежение (игнорирование или обесценивание потребностей ребенка).

Оказалось, что дети, которые испытали на себе эмоциональное насилие в любой форме, склонны зацикливаться на тревожных мыслях, проблемах или негативных эмоциях. Постоянный анализ своего поведения и поведения родителей создает чрезмерную умственную нагрузку, что со временем может увеличить риск развития депрессии.

Ранее ученые рассказали, с какого возраста нужно проверять работу мозга.

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