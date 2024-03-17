Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная возможная причина развития шизофрении

MDPI: дисбактериоз кишченика может быть причиной шизофрении

close
100%
Shutterstock

Исследователи из Университета Кёнхи в Сеуле выявили связь между изменениями состава микробиома кишечника и риском развития шизофрении. Результатами исследования они поделились в журнале Nutrients.

Микробиом кишечника как совокупность различных бактерий играет важную роль в организме, обеспечивая его нормальное функционирование. Он способствует образованию слизи в желудке и участвует в синтезе пищеварительных ферментов. Кроме того, микробиом непосредственно влияет на иммунитет и метаболизм, а также частично регулирует мозговую активность через кишечную нервную систему, иммунную и эндокринную системы.

Новое исследование состояния микробиоты кишечника пациентов с шизофренией показало, что у людей с этим расстройством часто наблюдаются нарушения метаболизма липидов и глюкозы в организме. Также у них снижено бактериальное разнообразие в кишечнике. Кроме того при шизофрении часто выявляется дефицит SCFA-кислот, включая ацетатную, пропионатную и бутиратную. Эти кислоты являются важными для защиты мозга от токсинов и поддержания когнитивных способностей.

Ученые подчеркнули, что дисбактериоз кишечника может привести к снижению нейропластичности мозга (способности нейронных сетей изменяться путем роста и реорганизации) и потенциально усилить тенденцию к агрессивному поведению. Они добавили, что результаты их исследования могут поспособствовать разработке новых подходов к лечению шизофрении, направленных на восстановление нормального состояния кишечного микробиома.

Ранее были названы опасные продукты, от употребления которых лучше отказаться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами