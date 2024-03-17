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Ученые установили, какие настройки стиральной машины продлят срок службы одежды

The Conversation: перечислены факторы стирки, влияющие на срок службы одежды

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Shutterstock

Ученые из Университета Дикина в Австралии рассказали о том, какие настройки стиральной машины использовать, чтобы продлить срок службы одежды. Об этом сообщает новостной портал The Conversation.

Ежедневно для домашнего стирки по всему миру используется объем воды, эквивалентный 21 000 олимпийским бассейнам. Волокна из одежды попадают в окружающую среду через воздух и воду. Зачастую это малозаметно, однако со временем одежда портиться. Неправильное использование стиральной машины ведет к загрязнению окружающей среды и порче одежды.

Определенную роль играют несколько факторов: тип стиральной машины, цикл стирки, моющие средства, температура, время, а также тип ткани и структура пряжи. Машины с верхней загрузкой, как правило, более агрессивны по отношению к тканям.

«Коротких низкотемпературных программ обычно достаточно для ежедневных пятен. Выбирайте более длительные или высокотемпературные программы только для одежды, которая вызывает у вас опасения. Как правило, программы стиральной машины представляют собой тщательно подобранные сочетания объема воды, интенсивности перемешивания и температуры, рекомендованные производителем. Они учитывают тип ткани и уровень ее чистоты», — отметили ученые.

Кроме того, некоторые ткани теряют волокна легче, чем другие, например, трикотаж или шерсть. Такие вещи следует стирать реже или вручную. Также специалисты призывают не использовать большое количество химикатов.

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