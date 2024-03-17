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Ученые создали модель для расчета количества воды в снеге

Hydrology and Earth System Sciences: создана модель для подсчета количества воды в снеге

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Depositphotos

Исследователи из Университета штата Орегон (США) разработали новую методику расчета, которая позволяет более точно определить, сколько воды содержится в снеге и как долго она там хранится. Результаты исследования были представлены в журнале Hydrology and Earth System Sciences.

Результаты показали, что количество воды, ежегодно удерживаемой в горных снегах 48 штатов, снизилось на 22%. Исследователи также отметили, что 72% всей воды, хранящейся в виде снега, находится в горах, хотя горы занимают всего 16% от общей площади.

Новый показатель, который они называют запасом воды в снегу, может стать более ценным для мониторинга и прогнозирования наличия и количества водных ресурсов в условиях будущей повышенной изменчивости климата.

«Хорошей новостью является то, что годовое количество выпадающих осадков, как правило, не меняется так резко. Значит, и количество запасов воды не должно уменьшиться. Однако изменение температуры, которое мы наблюдаем в последние годы, сильно влияет на хранение снега и, следовательно, на воду», — заключили авторы исследования.

Ранее ученые выяснили, что Марс влияет на глубины земных океанов.

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