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Установлено, что смартфон может привести к детской слепоте

DailyMail: чрезмерное использование смартфона может привести к слепоте у детей

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Shutterstock

Офтальмологи обеспокоены тем, что большое количество детей рискуют сильно испортить себе зрение, вплоть до слепоты, из-за того, что слишком много времени проводят за мобильными телефонами. Об этом сообщает новостной портал DailyMail.

Исследования показывают, что за последние 50 лет в Великобритании количество случаев близорукости среди детей удвоилось. Более четверти детей в возрасте от 15 до 16 лет в настоящее время страдают близорукостью. Офтальмологи связывают это с тем, что современные дети проводят слишком много времени за экранами — дети напрягаются, рассматривая мобильные телефоны вблизи, и не уделяют достаточно времени тому, чтобы сосредоточиться на дальних объектах на улице при дневном свете.

В экстремальных обстоятельствах миопия (близорукость) может привести к серьезным, угрожающим зрению осложнениям, включая слепоту. Однако это наблюдается редко и происходит в основном в тех случаях, когда миопия высокой степени достигла поздней стадии, называемой дегенеративной (или патологической) миопией. Миопия возникает в детстве, в результате чрезмерного удлинения глазного яблока. Это приводит к тому, что свет, попадающий в глаз, фокусируется перед светочувствительной сетчаткой, расположенной в в задней части глаза , а не прямо на сетчатке. Результатом является нечеткое зрение на расстоянии, хотя зрение вблизи остается четким.

Ранее ученые выявили новую возможную причину слепоты при наследственных заболеваниях глаз.

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