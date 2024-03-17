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Установлен вред бега для психики человека

DailyMail: пробежка может делать людей более злыми

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Исследователи из Университета штата Огайо (США) установили, что бег трусцой может сделать людей более злыми и агрессивными. Результаты исследования были представлены на новостном портале DailyMail.

Авторы провели мета-анализ 103 исследований, посвященных изучению бега. Суммарно исследователям удалось проанализировать данные более чем 10 тыс. человек. Результаты показали, что бег трусцой усиливает гнев, в то время как игры с мячом и аэробные упражнения оказывают успокаивающий эффект. Йога, медитация и подобные занятия также успокаивают, потому что снижают физиологическое возбуждение.

«Мы обнаружили, что уменьшение физиологического возбуждения может уменьшить гнев и агрессию. Бег может усиливать чувство агрессии из-за повторяющихся движений, которые могут быть монотонными и приводить к скуке, что увеличивает вероятность проявления гнева. Кроме того, некоторым людям также может казаться, что они теряют контроль во время пробежки трусцой, что может привести к чувству гнева», — заключили авторы работы.

Ранее ученые выяснили, что силовые тренировки помогают справиться с тревогой.

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