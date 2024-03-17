Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы опасные продукты, от употребления которых лучше отказаться

DailyMail: из рациона следует исключить плавленый сыр, гранолу и йогурты

close
100%
Daisuke Asauchi/Global Look Press

Специалисты советуют отказаться от употребления плавленых сырков, хлебцев, гранолы, йогурта с добавками и различными вкусами, диетических газированных напитков, а также готовых замороженных блюд и некоторых кондитерских изделий, например тортов с высоким содержанием промышленных ингредиентов. Об этом сообщает новостной портал DailyMail.

Употребление ультра-обработанных продуктов связано с повышенными рисками возникновения различных проблем со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистых, раковых и эндокринных заболеваний. К таким продуктам относится еда, произведенная в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. Однако в их число входят и менее очевидные продукты, которые часто можно принять за полезные.

По словам специалистов, чтобы узнать ультра-обработанные продукты, нужно внимательно изучать состав. Если в составе указаны ингредиенты, которые вы не можете приобрести отдельно и использовать на собственной кухне, то перед вами, скорее всего, ультра-обработанный продукт. Кроме того, лучше отказаться от продуктов, состав которых содержит слишком большое количество позиций.

Ранее ученые доказали эффективность краткосрочных диет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами