Психолог рассказала, в каком случае обида — признак незрелости

Когда обида возникает из-за неоправданных ожиданий, это можно расценивать как одно из проявлений инфантилизма. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая.

«Одна из причин возникновения обиды — это разочарование: человек домыслил себе что-то и, не получив это, начинает обижаться. В этой ситуации мы можем говорить о том, что в некотором смысле человек сам «творец» своей обиды — сам напридумывал и сам обиделся. Мы склонны возлагать свои ожидания на других людей, отсюда привычка говорить намеками. Такие высокие ожидания в отношении других людей можно расценивать как одно из проявлений инфантилизма, психологической незрелости, что проявляется в позиции «Вы все мне должны!» – рассказала психолог.

По ее словам, только склонность человека обижаться не является поводом для того, чтобы считать его инфантильным.

«Когда человек инфантилен, то все его ожидания выстраиваются вокруг собственной персоны. В случае психологически зрелых людей ожидания лежат в плоскости социальных устоев и норм, которые приняты в конкретном обществе. У нас не принято, например, чтобы незнакомый человек мог нецензурно высказываться в адрес другого взрослого, поэтому такая форма поведения может повлечь за собой чувство обиды, и это нормально», – объяснила Ведмицкая.

Причины такой психической незрелости могут быть разными. Как отметила специалист, человека могли не научить в детстве выстраивать адекватную коммуникацию с окружающими, что приводит к домысливанию. Если ребенок растет в нездоровой обстановке, например, с манипулирующими родителями, то волей-неволей паттерны поведения, свойственные родителям, впитываются и ребенком.

Подробнее о том, какие типы людей наиболее склонны к обидам, может ли обидевшийся оказаться агрессором и в каких случаях прощать обидчиков нельзя — в интервью Ведмицкой «Газете.Ru».

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