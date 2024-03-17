Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала ситуации, когда прощать обиду нельзя

Психолог Ведмицкая описала две ситуации, когда прощать обиду нельзя

close
100%
Shutterstock

Существуют две ситуации, когда прощать обиду нельзя. Первая – это несоответствие ценностей двух сторон и вторая, когда обида становится способом манипуляции и инструментом реализации собственных целей. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая.

Иногда обнаруживается, что причиной обиды стало несоответствие ценностей. Например, для одного партнера поцелуй — это измена, а для второго — нет.

«Когда близкого ловят на измене, обида — вполне обоснованная реакция, и такая ситуация может послужить поводом для обсуждения приемлемости тех или иных форм поведения. Если ценности не совпадают, то простить человека может быть очень сложно, так как для этого придется переломить собственные устои и сдвинуть границы нормы. Готовы вы на это или нет — решать только вам», – рассказала психолог.

Кроме того, в некоторых случаях обида становится способом манипуляции и инструментом реализации собственных целей.

«Кажется, что жертва — это человек, которого обидели, а агрессор — обидевший, но все не так просто. Если мы говорим о манипуляциях, то агрессор скрывается под шкурой обидевшегося. В такой ситуации задача обидевшегося — «прогнуть» границы «агрессора» под себя. Если вы понимаете, что вами манипулируют именно таким способом, то стоит вынести этот вопрос на обсуждение, так как такая форма коммуникации и взаимодействия нездорова и непродуктивна», – заключила специалист.

Подробнее о том, какие типы людей наиболее склонны к обидам, когда обида является признаком незрелой личности и чем может быть опасна обида — в интервью Ведмицкой «Газете.Ru».

Ранее врач назвал привычки, которые снижают риск возрастных нарушений памяти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами