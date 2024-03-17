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Пристрастие птиц к поеданию фекалий поставило в тупик ученых

Biological Reviews: потребление помета помогает пернатым от дисбактериоза

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Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Южной Австралии изучило необычную пищевую привычку многих видов птиц, объединенных любовью к поеданию экскрементов — как собственных, так и чужих. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Reviews.

Употребление в пищу фекалий, или копрофилия, — поведение, хорошо известное у насекомых, млекопитающих и некоторых домашних птиц, таких как попугаи. Однако до недавнего времени наука мало интересовалась вкусами диких пернатых. Тем не менее ученые знали о таких привычках у страусов, куропаток, уток, стервятников, клестов, буревестников, сорок и других.

Некоторые из этих видов предпочитают есть помет представителей своего вида, тогда как других больше интересует кал собак, китов, тюленей, коров, речных выдр и горных львов.

Как предполагают ученые, проглатывание помета может помочь восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике птиц, подобно тому, как трансплантация фекалий работает у людей.
Например, обыкновенный страус кормит своих детенышей собственными экскрементами, а исследование 2023 года показало, что микробиом кишечника вылупившихся птенцов созревает быстрее, когда у них есть доступ к свежим фекалиям.

Это поведение пока слабо изучено. Ученые считают, что это может помочь сохранить гнездо в чистоте, а также поможет взрослой птице поддерживать баланс питательных веществ и микробов.

Специалисты намерены лучше изучить мотивацию птиц есть экскременты в ходе будущих исследований.

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