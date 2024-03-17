В США одобрили первый препарат против «ожирения печени»

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первый препарат для лечения жировой болезни печени (НАЖБП). Об этом сообщает Healthday.

Воспаление, вызванное ожирением, диабетом и высоким кровяным давлением, может вызвать неалкогольную жировую болезнь печени, также известную как ожирение печени: заболевание, при котором происходит накопление жира в печени и ее рубцевание. Со временем это приводит к нарушению функции органа.

Препарат Рездиффра активирует рецепторы к гормону щитовидной железы в печени, что снижает накопление жира в ней. В клиническом испытании оно было эффективно у 24-36% участников. Лекарство станет дополнением к диете и физической активности. Около восьми миллионов американцев страдают от неалкогольного стеатогепатита. Теперь у этих пациентов появилось первое лекарство.

Побочные эффекты включают диарею, тошноту, нарушения работы печени и желчного пузыря. Также оно может помешать работе статинов — лекарств для снижения уровня холестерина в крови, поэтому решение о назначении Рездиффры должен принимать врач.

Ранее мужчина установил рекорд, прожив 40 лет после пересадки сердца.