Фитнес-тренер рассказала, как похудеть к лету без усилий

Геймификация физической активности, следование правилу одной ложки и сон не менее семи часов ежедневно помогут похудеть к лету без кардинальных изменений в образе жизни. Об этом рассказал таблоид New York Post со ссылкой на тренера Дженну Риццо.

Превращение физической активности в игру подразумевает соревнования с самим собой или с друзьями. Например, можно сделать отжимания от столешницы, пока закипает чайник, либо пообещать пройти за день 10 тысяч шагов. Если успели выполнить цель — нужно наградить себя подарком, если нет — придется положить в копилку какую-то сумму. Тренер рекомендовала ходить достаточно быстро, чтобы получить дозу аэробной нагрузки средней интенсивности.

Чтобы постепенно изменить свое питание, можно добавлять к приему пищи одну ложку фруктов или овощей. Это улучшит насыщение и сократит количество вредной еды в суточном рационе. При этом мозг не будет сопротивляться столь небольшим изменениям, а значит, риск срывов минимален.

Недостаток сна может нарушить выработку гормонов и привести к изменениям настроения и увеличению аппетита. Достаточный сон поможет телу сжигать жир, заключила тренер.

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