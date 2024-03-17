У мужчины с подозрением на почечную колику обнаружили расслоение аорты

У мужчины, попавшего в больницу с подозрением на почечную колику, обнаружили расслоение аорты. Об этом сообщается в telegram-канале минздрава Новгородской области.

В новгородскую ОКБ поступил 76-летний мужчина с подозрением на почечную колику. Врачи заподозрили у него расслоение аневризмы (выпячивания стенки) аорты, что подтвердили обследования. После стабилизации состояния врачи решили отправить пациента санавиацией в Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского в Москве.

Мужчину успешно прооперировали, и сейчас он проходит курс реабилитации.

При расслаивающей аневризме аорты образуется разрыв внутренней стенки сосуда. Кровь начинает проникать между слоями стенок аорты и расслаивает их еще больше. Если не принять меры, произойдет разрыв аорты. Крупная кровопотеря при этом приводит к летальному исходу в 95% случаев.

До этого врачи в Сургуте провели операцию на мозге женщины без наркоза. Ей удалили сосуд с аневризмой через прокол в бедре. Процедура заняла менее часа, пациентка не чувствовала боли и сообщала о своем самочувствии врача во время операции.

Ранее врач из Нового Уренгоя выявила рак у ребенка по синякам.