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В России ВИЧ передается от матери к ребенку в 1,5% случаев, заявила замминистра здравоохранения

Замминистра Котова: частота передачи ВИЧ от матери к ребенку снизилась в 10 раз

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Распространенность передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в России снизилась с 15% до 1,5%. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова на открытии Центра развития и восстановления ВИЧ-инфицированных детей на базе Республиканской клинической инфекционной больницы Минздрава России в Санкт-Петербурге.

«Частота вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку за последние десятилетия снизилась с 15% до 1,5%. Это лучшие показатели в мире. Ежегодное число вновь выявленных инфицированных новорожденных за последние пять лет сократилось более чем на 50%», — сообщила Котова.

До этого врач в Новом Уренгое помогла обнаружить рак крови на ранней стадии у ребенка, мать которого пришла на прием с жалобами на ухудшение аппетита. Педиатр заметила у него небольшие синяки, которые оказались симптомом рака. Обследование подтвердило диагноз, и сейчас ребенок уже проходит лечение в федеральном центре. По словам врачей, у него высокая вероятность быстрого и полного выздоровления.

Ранее врач рассказала, как уберечься от гепатита C.

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