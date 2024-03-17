Врач назвал привычки, которые снижают риск возрастных нарушений памяти

Регулярная физическая активность, правильное питание, здоровый сон и умственные нагрузки помогают сохранить и улучшить память в старшем возрасте. Об этом ведущий исследователь Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, нейробиолог Василий Ключарев рассказал «ФедералПресс».

Прежде всего эксперт посоветовал чаще двигаться: это способствует делению клеток мозга, отвечающих за память. При этом достаточно умеренных нагрузок: прогулок, легкого бега, танцев или другого спортивного хобби в течение нескольких десятков минут каждый день.

Важно тренировать и сам мозг кроссвордами, головоломками и чтением. Все это важно делать и до пожилого возраста, так как чем больше резерв когнитивных ресурсов, тем меньше пострадает память в старости.

Сбалансированный рацион поможет мозгу сохранить способность к нормальной работе, а здоровый сон защитит его от преждевременного старения.

«Сон – важнейший этап работы мозга, когда информация переходит в долговременную память», — отметил ученый.

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