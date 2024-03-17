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Повышенное давление и кровь в моче могут указывать на травму почек, заявила врач

Врач Волкова: рост давления, отеки, кровь в моче — признаки травмы почки

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Даже незначительный удар или ушиб может вызвать серьезные повреждения почки. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха Лариса Волкова.

Заподозрить повреждение почек или их заболевание можно по отечности лица и ног, необъяснимой потере аппетита, повышении температуры и давления, затрудненному или непроизвольному мочеиспусканию, частым позывам к мочеиспусканию, особенно ночным и по крови в моче.

Почки отвечают не только за очистку крови и формирование мочи, но и за контроль кровяного давления, выработку витамина D и гормонов, например, эритропоэтина. Он стимулирует превращение стволовых клеток в эритроциты — красные кровяные тельца. Поэтому травма почки опасна для здоровья и жизни. На восстановление после повреждения может уйти шесть-восемь месяцев.

«Чтобы выявить отклонения в работе почек, следует хотя бы раз в год сдавать общеклинический анализ мочи, пробу крови на гликированный гемоглобин, гормоны щитовидной железы, ВИЧ, гепатит В, сифилис», — отметила врач.

Ранее врачи рассказали о симптомах рака почки.

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