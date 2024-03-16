Дева Мария «помогла» археологам найти половину огромной статуи египетского фараона

В Египте группа археологов сделала историческое открытие, обнаружив верхнюю половину статуи фараона Рамсеса II в 250 километрах к югу от столицы страны Каира. Специалисты наткнулись на изваяние высотой 3,8 метра в ходе реставрации базилики Ашмунейн — христианской базилики, посвященной Деве Марии и построенной в VI веке нашей эры. Об этом сообщается на официальном сайте министерства туризма и древностей (MOTA) Египта.

Нижнюю часть скульптуры Рамсеса II нашел немецкий археолог Гюнтер Рёдер еще в 1930 году. Общая высота монумента составляла около семи метров.

Статуя изображает фараона Рамсеса II в двойной короне и головном уборе, увенчанном королевской коброй. На обратной стороне памятника высечены иероглифы, прославляющие правителя.

Рамсес II управлял Египтом с 1279 по 1213 годы до нашей эры. В то время страна представляла собой обширную империю, простиравшуюся от современного Судана до Сирии. Самыми большими статуями Рамсеса II считаются четыре 20-метровых изваяния фараона, находящиеся в Абу-Симбеле на юге Египта.

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