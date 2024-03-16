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Ученые выяснили, что силовые тренировки улучшают память

B&B: даже одно занятие с отягощением положительно влияет на связи в мозге

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Японские ученые из Университета Тохоку в городе Сэндай изучили, как интенсивные силовые тренировки влияют на работу мозга и память. Исследование опубликовано в научном журнале Brain and Behavior (B&B).

Предыдущие изыскания доказали пользу физических упражнений, включая аэробные тренировки и тренировки с отягощениями, для памяти и здоровья мозга. Однако конкретное влияние тренировок с отягощениями на память оставалось менее изученным.

В исследовании приняли участие 60 здоровых молодых мужчин и женщин, которые не занимались силовыми тренировками регулярно. В ходе тестов им было необходимо выполнять упражнения, а затем проходить задания на оценку работы памяти и функций мозга. Ученые следили за мозговыми процессами добровольцев с помощью МРТ.

Данные сканирования выявили усиление связи между определенными областями мозга и гиппокампом — зоной, связанной с памятью. Результаты показали значительно улучшение показателей памяти по сравнению с контрольной группой, члены которой не подвергались физическим нагрузкам.

В частности, участники из тренировочной группы смогли вспомнить больше слов из списка, который им продемонстрировали двумя днями ранее.

По словам исследователей, даже одна тренировка с отягощением может улучшить память и мозговые функции на несколько следующих дней.

Ранее ученые выяснили, что нейромедиатор дофамин от занятий физкультурой ускоряет работу мозга.

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