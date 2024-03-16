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Ученые выяснили, как средиземноморская диета влияет на риск возникновения и течение рака

EJCN: средиземноморская диета снижает воспаление в организме при раке

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Ученые из университета Дикина в Австралии выяснили, что диета на основе растительной пищи, молочных продуктов, рыбы и орехов не только сокращает риск развития рака, но и снижает воспаление в организме при заболеваниях этой группы. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Clinical Nutrition (EJCN).

Чтобы понять, какие компоненты средиземноморской диеты способны принести пользу для здоровья, ученые проанализировали 15 существующих исследований на тему влияния питания на риск развития и течение рака.

Исследователи отметили, что у людей, придерживающихся данного типа питания, снижен риск летального исхода при раке простаты и молочной железы на 22% и 13% ниже соответственно. Также выяснилось, что употребление в пищу большого количества овощей, фруктов, орехов и зеленого чая может способствовать снижению в организме людей с раком воспаления, маркером которого являлся интерлейкин-8 (IL-8).

Ученые предположили, что такой положительный эффект связан с тем, что большинство продуктов, предписанных к употреблению средиземноморской диетой, являются антиоксидантами. Антиоксиданты натурального происхождения могут нейтрализовать свободные радикалы (особые формы кислорода, накапливающиеся в организме), тем самым предотвращая повреждение клеток.

Средиземноморская диета также продемонстрировала способность препятствовать появлению хронической усталости и апатии при онкологических заболеваниях.

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