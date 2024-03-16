Ученые восстановили связь с самым далеким от Земли космическим кораблем

Исследователи американского космического агентства NASA сообщили, что им удалось получить разборчивый сигнал от космического корабля «Вояджер-1», находящегося на расстоянии более 24 млрд километров от нашей планеты. До этого зонд на протяжении четырех месяцев отправлял нечитаемые наборы данных, говорится в публикации на официальном сайте NASA.

В ноябре 2023 года у запущенного в 1977 году корабля возникли проблемы с одним из бортовых компьютеров, из-за чего его осмысленное сообщение с Землей на время прекратилось. В NASA считают, что им наконец-то удалось выяснить причину неполадок.

«Источником проблемы, судя по всему, является один из трех бортовых компьютеров, подсистема полетных данных (FDS), которая отвечает за упаковку научных и инженерных данных перед их отправкой на Землю блоком модуляции телеметрии», — говорится в сообщении.

В NASA добавили, что потребуется время, чтобы понять, можно ли использовать восстановленный канал связи для устранения неполадок на борту корабля.

«Вояджер-1» находится на расстоянии более 24 млрд километров от Земли — намного дальше, чем любой другой космический аппарат. Это означает, что радиосигналам, отправленным с нашей планеты, требуется 22,5 часа, чтобы достичь космического корабля, и столько же времени требуется для приема любого ответа антеннами на Земле.

Ранее космический корабль Starship компании SpaceX потерпел крушение во время испытательного полета.