Стало известно, каким образом физкультура улучшает скорость работы мозга

Международная группа ученых из Японии и США описала механизм, благодаря которому физические тренировки благотворно сказываются на умственных способностях. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Physiology (JOP).

Предыдущие изыскания показывают, что даже один сеанс упражнений низкой и средней интенсивности может повысить умственную работоспособность, особенно за счет сокращения времени реакции при выполнении когнитивных задач. Однако основные физиологические причины этой взаимосвязи оставались неясными.

Ученые провели серию экспериментов с участием нескольких групп здоровых мужчин, которым пришлось заниматься физическими упражнениями и проходить тесты на умственные способности и реакцию.

Опыты показали значительное сокращение времени реакции во время тренировки по сравнению с отдыхом. Сканирование мозга обнаружило, что интенсивная физическая нагрузка привела к увеличению высвобождения дофамина.

Исследование укрепило понимание того, что дофамин — это не только нейромедиатор, связанный с удовольствием и вознаграждением, но также играет решающую роль в когнитивных функциях, особенно в улучшении времени реакции.

Ученые отметили, что даже один сеанс тренировки дает ощутимый прирост когнитивных способностей, поэтому регулярные физические упражнения могут стать основой для здоровья мозга.

Ранее ученые выяснили, что силу ощущаемого счастья можно тренировать.