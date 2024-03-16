Астрофизик рассказал, смогут ли инопланетяне посмотреть телепередачу с Земли

Гипотетическая инопланетная цивилизация сможет обнаружить земную радиопередачу в радиусе 100 св. лет от Солнца. Об этом «Газете.Ru» рассказал астрофизик Алексей Рудницкий, заместитель руководителя Астрокосмического центра ФИАН.

Астрономы уже несколько десятилетий пытаются обнаружить инопланетян, поймав их радиосигналы. Эти работы начались потому, что сама земная цивилизация оставляет в космосе заметный след за счет работы телевышек, и тоже легко может быть обнаружена.

«По оценкам, внеземная цивилизация с человеческим уровнем развития способна уловить наши телесигналы в радиусе 100 св. лет. В этой области расположены десятки тысяч звезд, и существование инопланетной разумной жизни на одной из их планет вполне можно допустить. Они точно не смогут получить телекартинку из-за слабости сигнала, но принять звуковую составляющую — да», — рассказал ученый.

Вместе с тем, факт приема звукового сигнала не означает, что инопланетяне воспроизведут его звучание. Им придется понять, что принятые радиоволны должны передавать именно звук, а так же подключить приемник к динамику, похожему на земной.

Однако даже если подслушать земную телепередачу не удастся, цивилизация с уровнем развития примерно как у человечества сможет понять, что сигнал имеет искусственную природу.

О том, как инопланетяне могут узнать о существовании человеческой цивилизации благодаря радарам — в материале «Газеты.Ru.