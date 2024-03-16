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Головная боль может быть связана с искривленной перегородкой носа, заявил врач

Врач Макаров: искривленная перегородка может приводить к головным болям и храпу

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Искривление носовой перегородки может приводить к проблемам с носовым дыханием, храпу и головной боли. Об этом отоларинголог Андрей Макаров рассказал «Доктору Питер».

У большинства людей носовая перегородка искривлена. Это может быть связано с неравномерным формированием ее из костей и хрящей в подростковый период, с давлением из-за носовых полипов, переломами и ушибами.

Если кривая перегородка никак не беспокоит человека, с ней можно ничего не делать. Но иногда она может приводить к головной боли, заложенности носа, более тяжелому течению ОРВИ, сухости в горле, храпу и ухудшению сна. В этом случае нужна операция септопластика, которая проводится под общим наркозом и занимает 30-40 минут.

Проведенное в Швеции исследование показало, что выраженное улучшение состояния после септопластики наблюдается у 81% людей с выраженной деформацией и у 31% людей с незначительными нарушениями.

«Носовое дыхание в любом случае улучшится. И чем сильнее была деформирована перегородка носа, тем больше пациент доволен результатом операции», — отметил врач.

Ранее российские врачи первыми в мире нашли способ лечить полипы в носу за один укол.

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