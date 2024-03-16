Врач назвал обследование для проверки на перенесенные инфаркты

ЭКГ позволяет оценить работу сердечной мышцы по электрической активности сердца, в том числе выявить перенесенные инфаркты. Об этом «Доктору Питер» рассказал кардиолог Алексей Жито.

При помощи ЭКГ можно обнаружить аритмию, учащение или замедление сердцебиения, развивающийся или уже перенесенный инфаркт миокарда, признаки расширения камер сердца, утолщения его стенок, болезней оболочки сердца. Также можно заподозрить редкие системные: амилоидоз или саркоидоз.

Большинству людей достаточно делать ЭКГ раз в год, чтобы выявить опасные заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Однако при ожирении, гипертонии, повышенном уровне холестерина в крови, ревматизме и сахарным диабете, а также тем, кто курит или злоупотребляет алкоголем, может быть необходимо делать ЭКГ чаще. В любом случае, следует узнать об оптимальной частоте обследования у терапевта или кардиолога.

До этого инфекционист рекомендовала периодически проверяться на гепатит С, например, в рамках диспансеризации. Для этого необходим анализ крови, а по внешним признакам выявить вирус можно только на поздней стадии.

Ранее препарат для похудения был одобрен для профилактики инсультов и инфарктов.