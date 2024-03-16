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Врач рассказала о причинах жажды и усталости, помимо диабета

Эндокринолог Губкина: жажда может быть признаком повышенного уровня кальция

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Постоянная жажда может быть симптомом сахарного диабета, повышенного уровня кальция и других состояний. Об этом aif.ru рассказала врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Губкина.

В среднем суточная норма потребления воды составляет около двух литров. Если человек пьет больше и страдает от постоянной жажды, он может быть болен сахарным диабетом. Также хочется больше пить при гиперфункции щитовидной железы, болезнях почек и мочевыводящих путей.

Повышенное содержание кальция в крови может вызывать жажду, усталость, слабость и тошноту.

Также жажда может быть признаком обезвоживания из-за физических нагрузок, жары или недостаточного потребления воды.

Повышенная жажда — повод обратиться к врачу, особенно если она сопровождается усталостью, необъяснимой потерей веса или зудом кожи, заключила Губкина.

До этого врачи рассказали, что ночные мочеиспускания могут быть признаками хронических заболеваний или нарушения питьевого режима: стоит ограничить потребление жидкости в течение трех часов до сна 330 миллилитрами.

Ранее российские врачи первыми в мире нашли способ лечить полипы в носу за один укол.

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