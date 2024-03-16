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Врачи рассказали о причинах ночных походов в туалет

The Guardian: за три часа до сна не следует пить больше 330 мл жидкости

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Shutterstock

Ночные походы в туалет для мочеиспускания могут быть связаны с неправильным питьевым режимом или хроническими заболеваниями. Об этом The Guardian рассказали врач общей практики Хуссейн Аль-Зубайди из Королевского колледжа и врач Ребекка Хаддад из больницы Ротшильда в Париже.

Необходимость вставать ночью в туалет поражает от 69% до 93% мужчин старше 70 лет и часто связана с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Однако доктор Аль-Зубайди стал замечать, что с этой проблемой все чаще сталкиваются мужчины и женщины в возрасте от 20 до 30 лет. Он считает, что это может быть связано с современным ритмом жизни: молодые люди забывают пить днем, и потребляют воду в основном вечером. Врач посоветовал не пить более 330 мл жидкости в течение трех часов до сна. Недавнее исследование также показало, что риск ночных пробуждений для похода в туалет почти на 50% выше у людей, которые проводят пять или более часов в день, смотря видео в различных форматах.

Ребекка Хаддад добавила, что курение, употребление слишком большого количества алкоголя и малоподвижность тоже могут привести к частому мочеиспусканию по ночам. Также эта проблема встречается при менопаузе, ожирении, гипертонии и хронической болезни почек, при которой моча хуже концентрируется, что приводит к необходимости более частых мочеиспусканий.

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