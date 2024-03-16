Онколог рассказал о факторе риска плохого кровоснабжения тканей

Никотин ухудшает кровоснабжение тканей, повышая риск осложнений после операций и при лучевой терапии для борьбы с раком. Об этом SM.News рассказал врач-онколог, заместитель генерального директора клиники «Евроонко» по научной деятельности, кандидат медицинских наук Денис Романов.

В табачном дыме содержатся около семи тысяч веществ, из которых по крайней мере 69 повышают риск развития рака. Это связано с повреждением ДНК и нарушением процесса деления клеток. Поэтому вреден не только никотин, но и другие вещества в сигаретах.

Однако и сам никотин напрямую влияет на успех восстановления после операций и лучевой терапии. Он ухудшает кровоток и снабжение органов кислородом и питательными веществами. Это усугубляет течение воспаления и замедляет процесс заживления. Поэтому у курильщиков повышен риск послеоперационных осложнений и дыхательных проблем в отделениях интенсивной терапии.

До этого российские ученые выяснили, что более разнообразный состав кишечной микробиоты повышает шансы на успешную иммунотерапию рака.

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