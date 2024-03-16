проект

>

Онколог рассказал о факторе риска плохого кровоснабжения тканей

Врач Романов: никотин замедляет восстановление после операций и при лечении рака

close
100%
Depositphotos

Никотин ухудшает кровоснабжение тканей, повышая риск осложнений после операций и при лучевой терапии для борьбы с раком. Об этом SM.News рассказал врач-онколог, заместитель генерального директора клиники «Евроонко» по научной деятельности, кандидат медицинских наук Денис Романов

В табачном дыме содержатся около семи тысяч веществ, из которых по крайней мере 69 повышают риск развития рака. Это связано с повреждением ДНК и нарушением процесса деления клеток. Поэтому вреден не только никотин, но и другие вещества в сигаретах.

Однако и сам никотин напрямую влияет на успех восстановления после операций и лучевой терапии. Он ухудшает кровоток и снабжение органов кислородом и питательными веществами. Это усугубляет течение воспаления и замедляет процесс заживления. Поэтому у курильщиков повышен риск послеоперационных осложнений и дыхательных проблем в отделениях интенсивной терапии.

До этого российские ученые выяснили, что более разнообразный состав кишечной микробиоты повышает шансы на успешную иммунотерапию рака.

Ранее врачи рассказали о симптомах рака почки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами