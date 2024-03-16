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Врач развеял миф о простуде из-за промокших ног

Реабилитолог Агапкин: промокшие ноги могут привести к обострению цистита

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Pixabay

Промокшие ноги опасны общим переохлаждением и риском обострения цистита, но к простуде приводят редко. Об этом реабилитолог Сергей Агапкин и врач-терапевт Алексей Хухрев рассказали в эфире программы «О самом главном».

Промокшие ноги приводят к простуде примерно в 10% случаев. Агапкин предположил, что люди чаще болеют весной, когда продолжается сезон ОРВИ. Но в это время года и выше риск промочить ноги, поэтому люди и винят лужи в простуде.

Однако промокшие ноги повышают риск обострения цистита из-за общего переохлаждения организма. Особенно этому подвержены женщины. Врач-терапевт Алексей Хухрев также добавил, что снизить риск переохлаждения при промокших ногах может активное движение.

До этого инфекционист рекомендовала не делиться бритвой и зубной щеткой с другими людьми, чтобы избежать гепатита С. Также нужно регулярно проходить диспансеризацию и сдавать анализы на этот вирус, чтобы вовремя обнаружить его и как можно раньше начать лечение. Заметить вирус самостоятельно сложно: в большинстве случаев он не вызывает симптомов.

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