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Врач рассказал о вреде никотиновых жевательных резинок

Daily Mail: жевательные резинки с никотином повышают риск воспаления десен

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Shutterstock

Жевательная резинка с никотином повышает риск болезней десен при регулярном использовании. Об этом стоматолог Дипак Аулак рассказал Daily Mail.

Жвачки с никотином приносят меньше вреда для полости рта, чем сигареты. Но все же они имеют побочные эффекты, включая язвы полости рта (на языке и щеках) и сухость во рту. Никотин сужает кровеносные сосуды, поэтому его прямой контакт с деснами может также вызвать их воспаление.

Однако обычные жвачки без сахара могут увеличивать выработку слюны, которая помогает избавиться от нежелательной кислоты и бактерий, поэтому их можно считать полезными для полости рта.

До этого ученые предупредили, что промывание носа водопроводной водой может привести к заражению опасным микробом, акантомебой. Риск этого минимален, однако в случае заражения шансы на выживание малы. Поэтому лучше использовать стерильную или дистиллированную воду, либо прокипятить водопроводную в течение трех минут.

Ранее врач предупредила, что лечение изжоги содой может повысить риск развития рака.

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