Геологи нашли следы древнейших землетрясений на Земле

Новозеландские геологи из Университета Виктории в Веллингтоне нашли следы самых древних и разрушительных землетрясений в истории Земли. По оценке специалистов, сейсмические толчки большой мощности произошли около 3,3 млрд лет назад в палеоархейскую эпоху. Исследование опубликовано в научном журнале Geology.

Ученые сделали открытия во время изучения Зеленокаменного пояса Барбертона — сложного геологического образования на юге Африки. Они поняли, что пояс удивительно похож на гораздо более молодые породы в Новой Зеландии, испытавшие действие сейсмических толчков.

«Энергия древних землетрясений была абсолютно огромна, она сотрясала весь регион», — отметил ведущий автор научной работы, геолог Саймон Лэмб.

Земля образовалась около 4,6 млрд лет назад, а затем остыла и превратилась в водный мир. Согласно исследованию, не существует научного консенсуса относительно того, когда началась тектоника плит, но, скорее всего, это произошло около 2 млрд лет назад.

Ученые полагают, что первые землетрясения на нашей планете начали происходить до запуска тектоники и совпали с зарождением жизни на Земле. Возможно, именно они дали энергию, которая требовалась для создания самых первых организмов, считают исследователи.

Ранее стало известно, что провалы грунта угрожают 25% населения Земли.