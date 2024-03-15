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Ученые выяснили, что осознанность зависит от генетики человека

SciRep: способность концентрироваться на текущем моменте оказалась свойством ДНК

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Американские ученые из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге выяснили, что способность человека к осознанности, то есть к концентрации на текущем моменте времени, оказалась связана с генетикой. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Считается, что людям с повышенной осознанностью проще жить настоящим, что делает их более счастливыми и довольными жизнью.

Команда изучила данные исследования раннего развития близнецов, включавшее в себя информацию о более чем 10 тыс. пар близнецов, родившихся с 1994 по 1996 год.

Выборка для анализа включала 1136 пар монозиготных и дизиготных близнецов. Первые пары имели 100% общего генетического материала, а вторые — около 50% общего генетического материала.

Осознанность оценивалась с помощью шкалы осознанного внимания (MAAS), в которой основной фокус делался на восприятии текущих событий и переживаний.

В соответствии с предыдущими результатами, исследователи обнаружили скромную, но значительную положительную корреляцию между осознанностью и субъективным благополучием.

И осознанность, и субъективное благополучие находились под значительным влиянием генетических факторов. Анализ показал, что корреляция осознанности, счастья и удовлетворенности жизнью была выше среди монозиготных близнецов по сравнению с дизиготными близнецами, что указывает на существенный генетический вклад. В частности, на генетическое влияние приходится 34% дисперсии осознанности, 42% — счастья и 57% — удовлетворенности жизнью.

Ранее ученые выяснили, что прокрастинация снижает осознанность.

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