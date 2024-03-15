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Недалеко от Бразилии нашли гигантский затонувший тропический остров

SciRep: плато размером с Исландию близ Бразилии было островом 45 млн лет назад

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Unsplash

Международная группа ученых из Бразилии, Великобритании, Италии и других стран выяснила, что подводное вулканическое плато Рио-Гранде в юго-западной части Атлантического океана было тропическим островом размером с Исландию. Но около 45 млн лет назад эта часть суши опустилась на дно. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Специалисты проанализировали минеральный состав почв Рио-Гранде и пришли к выводу, что эта почва некогда подвергалась выветриванию на открытом воздухе в условиях тропической жары и влажности. Возвышенность расположена примерно в 1,2 тыс. километров от бразильского побережья.

«Представьте себе пышный тропический остров, ускользающий под волны и застывший во времени. Вот что мы обнаружили», — отметил один из авторов исследования, морской геолог Брэмли Мертон из британского Национального океанографического центра в Саутгемптоне.

Выводы ученых основаны на результатах двух научных экспедиций, состоявшихся в 2018 году. Первоначально исследователи планировали изучить подводные железномарганцевые корки, однако в ходе осмотра дна с помощью дистанционных аппаратов там были обнаружены необычные горные породы.

Дальнейший анализ образцов показал присутствие минерала каолинита, который широко встречается на суше в Бразилии.

Плато Рио-Гранде интересно не только с научной точки зрения, но и как место потенциального залегания полезных ископаемых. В 2018 году правительство Бразилии обратилось в ООН с просьбой расширить свои морские границы, чтобы включить туда эту возвышенность. Чтобы претендовать на эту территорию, Бразилии необходимо доказать, что участок имеет те же геологические характеристики, что и государство.

Ранее ученые нашли гигантские подводные вулканы у берегов Южной Америки.

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