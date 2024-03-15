Ученые исследовали иммунитет мужчины, привившегося от COVID-19 217 раз

Немецкие ученые из университета имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге пригласили мужчину, привившегося от COVID-19 217 раз, принять участие в исследовании с целью оценки влияния такой гипервакцинации на организм. Оказалось, что такое количество прививок не вызвало сбоев в работе его иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

О необычном случае гипервакцинации 62-летнего мужчины из Магдебурга (Германия), ученым стало известно из газетных публикаций. Он заявил, что был вакцинирован против SARS-CoV-2 217 раз в течение 29 месяцев. Мужчина утверждает, что намеренно вакцинировался по личным причинам.

Исследователи из университет Эрлангена-Нюрнберга связались с мужчиной и пригласили его пройти обследование, чтобы понять иммунологические последствия гипервакцинации. Для этого у участника были взяты образцы крови и слюны. Кроме того, в ходе исследования испытуемому (по его просьбе) сделали еще одну прививку.

Результаты показали, что у участника исследования не было каких-либо сбоев в работе иммунной системы. Об этом свидетельствовала достаточная эффективность T-лимфоцитов (тип иммунных клеток) и Т-клеток памяти, хранящих информацию о ранее вторгавшихся патогенах. Кроме того, последняя прививка от коронавируса, которую мужчина сделал в ходе исследования, значительно увеличила количество антител к SARS-CoV-2.

Ранее ученые обнаружили редкие антитела, нацеленные на «темную сторону» вируса гриппа.