Диетолог рассказала, как питаться для облегчения боли при эндометриозе

Американский диетолог Лорна Драйвер-Дэвис рассказала Daily Mail, что увеличение количества жирной рыбы и клетчатки в рационе, а также отказ от фастфуда и кофе может облегчить боль при эндометриозе — распространенном гинекологическом заболевании, при котором слизистая оболочка, выстилающая полость матки, распространяется за ее пределы.

Эндометриоз — это хроническое заболевание, симптомами которого являются сильная боль во время менструации, полового акта или мочеиспускания, вздутие живота, тошнота и повышенная утомляемость. По мнению диетолога, снизить интенсивность болевых ощущений может увеличение в рационе доли продуктов, богатых кислотами омега-3. К ним относится жирная рыба (семга, палтус, камбала, сельдь), орехи и яйца. Врач объяснила, что эти продукты обладают противовоспалительными свойствами.

Другим способом ослабления симптомов является повышение потребления клетчатки. Под этим термином подразумеваются не перевариваемые пищевые волокна, которые перерабатываются полезными кишечными бактериями. Клетчатка в изобилии содержится в овощах и фруктах. При эндометриозе она важна для регулярного опорожнения кишечника и поддержки микробов, участвующих в функционировании иммунной системы.

Врач также отметила, что сладкое, фастфуд, кофе, чипсы и алкоголь могут усилить воспаление в организме и спровоцировать боль. По словам Драйвер-Дэвис, исследования показали, что женщины, потребляющие больше трансжиров, которые содержатся преимущественно в жареной и обработанной пище, с большей вероятностью заболевают эндометриозом.

После употребления алкоголя в организме запускается процесс его расщепления. При этом избыток гормона эстрогена, стимулирующий рост эндометриозной ткани, продолжает усугубляться. Это может привести к обострению заболевания.

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