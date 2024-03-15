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Последствия полученных при ДТП травм различаются у мужчин и женщин, выяснили ученые

Frontiers: женщины чаще мужчин испытывают травматический шок после ДТП

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые из медицинского колледжа Висконсина в США обнаружили, что женщины, получившие ранения в результате ДТП, испытывают сильный травматический шок чаще, чем мужчины. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более чем 56 тысяч жертв автокатастроф, половину из которых составляли женщины. Они обнаружили, что в целом мужчины чаще оказывались травмированы в результате дорожно-транспортных происшествий. Однако, по сравнению с женщинами, они реже получали повреждения печени и таза.

Также исследователи обнаружили, что женщины после ДТП вне зависимости от тяжести ранений поступали в больницы с более высоким индексом травматического шока. Это патологическое состояние, которое возникает вследствие кровопотери и болевого синдрома при травме и представляет серьезную угрозу для жизни человека.

Отмечается, что сильный травматический шок быть ранним предупреждающим признаком геморрагического шока — комплекса гемодинамических и метаболических нарушений, которые возникают вследствие острой, серьезной кровопотери.

Ученые предположили, что женский организм обладает более слабой способностью функционировать при физиологических изменениях, вызванных некоторыми травмами. Авторы исследования также отметили, что, возможно, женщины хуже переносят потерю крови по сравнению с мужчинами.

По словам исследователей, для обеспечения справедливости при проектировании систем безопасности автомобилей производителям необходимо учитывать важные физиологические различия между представителями обоих полов.

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