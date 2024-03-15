Социологи выяснили, что одиноким молодым людям труднее найти работу

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона и Гринвичского университета установили, что одиночество в раннем подростковом возрасте подрывает социально-экономическое положения человека в дальнейшем. Исследование опубликовано в рецензируемом журнале Social Science & Medicine (SSM).

Согласно результатам научной работы, одинокие молодые люди с большей вероятностью не имеют образования, занятости или профессиональной подготовки, считают себя менее трудоспособными и находятся ниже по социальной лестнице, чем их более социально успешные сверстники.

Исследователи проследили за прогрессом 2232 человек, родившихся в Англии и Уэльсе в 1994-1995 годах. Людей в возрасте 12, 18 и 26 лет оценивали по уровню одиночества и социального положения. Статус занятости и возможности трудоустройства участников оценивались в возрасте 18 лет.

«Хотя существует явное влияние одиночества на психическое здоровье с раннего возраста, наше исследование показывает, что одиночество также отрицательно влияет на перспективы трудоустройства человека. Возраст, одиночество могут иметь косвенные последствия для способности человека конкурировать на рынке труда. Это не только снижает шансы человека в жизни, но и имеет прямые издержки для экономики», — отметила ведущий автор исследования, доктор философии Бриджит Брайан.

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