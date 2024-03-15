Нейропсихологи выяснили, что происходит в мозге при «состоянии потока»

Американские нейропсихологи из Университета Дрекселя в Филадельфии определили мозговые процессы, связанные с так называемым «состоянием потока» — максимальной концентрации на творческой задаче, обычно связанной с повышенной продуктивностью. Исследование опубликовано в научном журнале Neuropsychologia (NPL).

До недавнего времени состояние потока связывали с двумя структурами — сетью пассивного режима работы мозга (DMN) и сетью исполнительного контроля (ECN). DMN отвечает за мечты и фоновые размышления, когда люди не заняты конкретной задачей. ECN поддерживает сложные когнитивные процессы и не дает нам отвлекаться.

Обе сети могут действовать независимо, но было доказано, что они демонстрируют определенные уровни связности и динамически взаимодействуют, особенно во время творческого процесса.

Исследователи предложили две основные теории того, как состояние потока влияет на мозг. Первая утверждает, что это состояние гиперфокусировки, при котором активность ECN увеличивается и заставляет DMN держать фокус на задаче.

Альтернативная теория потока говорит, что опыт, который человек приобретает при выполнении задачи на практике, создает собственную нейронную сеть обработки, которая не требует контроля ECN или участия DMN.

В исследовании участвовали 32 джазовых музыканта, которых попросили импровизировать на своих инструментах. В это время мозг исполнителей сканировали с помощью электроэнцефалограммы.

У опытных музыкантов в состоянии потока наблюдалось снижение активности ECN и DMN и повышение активности в областях мозга, обрабатывающих слуховую, зрительную и двигательную информацию. Это говорит, что достигшие потока люди «отпускают ситуацию» или переключаются на «автопилот» и испытывают менее осознанный контроль.

Более того, опытные музыканты в состоянии потока, похоже, не полагались на DMN для генерации идей, поскольку ее активность была снижена. Вместо этого они использовали сети, которые сформировали на протяжении всей своей жизни, оттачивая свое мастерство — другими словами, сети, связанные со слухом и игрой на гитаре, пришли к выводу исследователи.

Ученые отметили, что их открытие может лечь в основу новых методов генерирования творческих идей.

Ранее ученые выяснили, что люди с творческим мышлением получают больше удовольствия от безделья.