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Врач рассказал, как не заболеть простудой весной

MedicalXpress: 30 минут упражнений в день помогут предотвратить простуду

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Freepik.com

Употребление достаточного количества витамина С и регулярная физическая активность помогают снизить риск острых респираторных заболеваний в период изменчивых погодных условий весной. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Теджал Шелат из клиники Майо — одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.

Врач объяснил, что весной уязвимость многих людей к острым респираторным заболеваниям обусловлена нехваткой витаминов и переменчивостью погоды, в соответствии с которой трудно подбирать одежду. Колебания температуры воздуха на улице могут вызывать изменение температуры тела, что, в свою очередь, повышает вероятность заражения простудой и гриппом.

По мнению Шелата, потребление достаточного количества витамина С из фруктов или пищевых добавок способствует укреплению иммунной системы. Витамином С богаты лимоны и апельсины. Эти цитрусовые можно употреблять по отдельности, а также нарезать на ломтики и добавлять в воду для получения «витаминизированного» напитка.

Другим способом профилактики простудных заболевания является регулярное выполнение физических упражнений. Врач рекомендует уделять активности не менее 30 минут в неделю. Он добавил, что регулярные тренировки (а также обычные прогулки) улучшают кровообращение, снабжение организма кислородом и его клеточную функцию.

Ранее стало известно, что затяжной кашель может указывать на болезнь сердца.

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