Российские врачи первыми в мире нашли способ лечить полипы в носу за один укол

Лор-врачи Сеченовского Университета начали лечить полипы в носу моноклональными антителами: эффект заметен уже после первого укола. Лечение моноклональными антителами считается новейшим достижением мировой медицины, но в отоларингологии оно ранее не применялось. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе университета.

«Буквально после первого укола к нам приходили пациенты и говорили «это чудо, я начал дышать после одной инъекции». А через 3-4 месяца лечения мы видели, что и нос, и пазухи носа полностью освободились от полипов», — рассказал директор Клиники болезней уха, горла и носа УКБ №1 Сеченовского Университета, завкафедрой болезней уха, горла и носа ИКМ им. Н.В. Склифосовского, главный оториноларинголог ЦФО РФ, профессор Валерий Свистушкин.

Избавление от полипов не только восстанавливает нормальное носовое дыхание, обоняние и сон, но и снижает риск инфекций уха и дыхательных путей. Обычно их удаляли хирургически или применяли стероидные препараты. Новое лечение представляет собой серию уколов в плечо, которые необходимо делать два раза в месяц.

Метод протестировали примерно на сотне пациентов. Моноклональные антитела подавили особый тип воспаления, предотвратили рост полипов и их рецидивы. Это позволило пациентам избежать операции, а как следствие — наркоза, стресса и долгого восстановления. В редких случаях все же возможно повторное появление полипов, и тогда операция может понадобиться, но ее объем будет существенно меньше, а наркоз, возможно, не потребуется.

Также пациенту после моноклональных антител не нужны гормональные стероидные препараты. Они дают эффект только на определенный срок и имеют целый ряд серьезных осложнений для всего организма.

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