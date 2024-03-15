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Найден новый фактор, повышающий риск гипертонии на 25%

EClinicalMedicine: ленивый глаз в детстве повышает риск гипертонии на 25%

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Взрослые, у которых была амблиопия (синдром ленивого глаза) в детстве, чаще страдают от гипертонии, ожирения и метаболического синдрома. Это показало исследование, опубликованное в журнале EClinicalMedicine.

Исследователи проанализировали данные более 126 тысяч британцев в возрасте от 40 до 69 лет. Из 3238 участников, которые сообщили о том, что в детстве у них была амблиопия, 82,2% страдали от плохого зрения на одном глазу.

В целом наличие амблиопилии повышало риск диабета на 29%, гипертонии — на 25%, а ожирения — на 16%. Кроме того, даже с учетом других факторов (общего состояния здоровья, уровня дохода и этноса) у переживших амблиопию был выше риск сердечного приступа. Особенно высокие риски были у пациентом с более плохим зрением.

Амблиопия, при которой зрение на одном глазу не развивается должным образом, поражает до четырех из 100 человек. Это состояние вызвано тем, что мозг не может должным образом обработать визуальный сигнал от пораженного глаза. В Великобритании всем детям проводят скрининг на это заболевание до пяти лет.

«Мы подчеркиваем, что наше исследование не показывает причинно-следственную связь между амблиопией и плохим здоровьем во взрослом возрасте», — подчеркнули ученые.

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